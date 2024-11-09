Канчельскис: «Григоряну надо определиться, где работать — в женском или мужском футболе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном назначении Александра Григоряна главным тренером самарцев.

«Григорян в «Крылья»? Тренером, что ли? Ну, давайте посмотрим на результаты. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Но у него странные перепады: то женский футбол, то мужской. Ему надо определиться, где ему работать. А так — прерогатива руководства — кого назначать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Кандидаты могут быть разные, но тренером может стать кто-то неожиданный для всех», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.