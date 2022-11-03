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Сегодня, 16:14

Чаушич: «Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, немножко скучно»

Чаушич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая. Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег. Тяжело в России создать команду, которая была бы сейчас лучше «Зенита», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте находится «Спартак» (32 очка), на третьем — ЦСКА (29).

Источник: https://metaratings.ru/news/chaushich-kazhdyy-god-posle-pervogo-tura-vse-ponimayut-chto-zenit-stanet-chempionom-1403152/
Горан Чаушич
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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