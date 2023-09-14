Бывший полузащитник «Бордо» Вада перешел в «Рубин»

«Рубин» объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Валентином Вадой.

27-летний полузащитник подписал с казанцами контракт до 2025 года. Он перешел в статусе свободного агента.

Последним клубом аргентинца была «Сарагоса», контракт с которой истек летом. До этого Вада играл за «Альмерию», «Тенерифе», «Бордо» и «Сент-Этьен».