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Сегодня, 20:32

Багринцев: «ЦСКА еще поборется с «Зенитом». У армейцев одна цель — это чемпионство»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев оценил результаты армейцев в текущем чемпионате России.

«У ЦСКА одна цель — это чемпионство. Я слежу за играми команды, у меня там много друзей. Бывают удачные и неудачные игры, но я не сомневаюсь, что они будут в тройке, ЦСКА еще поборется с «Зенитом». Я знаю всех игроков, тренерский штаб и тренировочный процесс, уверен, что они смогут добиться положительного результата. Скоро зимние сборы, они разберут все, и будут на первом месте», — цитирует Metaratings Багринцева.

19-летний Багринцев является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2022 года он перешел в словацкий клуб «Дубница», подписав контракт до лета 2024. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера футболиста.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка), ЦСКА находится на четвертой позиции (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/eduard-bagrintsev-ne-somnevayus-chto-tsska-budet-v-troyke-i-eshchye-poboretsya-s-zenitom-1408077/
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