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Карвальо: «Может быть, когда-то я и смогу стать тренером, но сейчас хотел бы реализовать свои детские надежды»

Карвальо сообщил, что хотел бы он стать тренером в России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал «СЭ» о том, хотел бы он стать тренером в России.

«Хотел бы я когда-то потренировать в России? Я бы хотел приехать, погулять, нежели кого-то тренировать. Я бы хотел хорошо поесть и попить. Показать семье, где я жил. Что касается тренерства, может быть, когда-то я и смогу стать тренером, но сейчас хотел бы реализовать свои детские надежды. Что если ЦСКА позовет попрактиковаться с Федотовым? Мне надо, в первую очередь, поучиться. Потому что приезжать сюда на стажировку без обучения в университете, невозможно. Я хочу познать эту науку. А потом уже приехать. Сейчас желания учиться нет, поэтому приезжать на стажировку тоже смысла нет», — сказал Карвальо «СЭ».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
0
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