0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:55

Карвальо: «Жирков — особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, общается ли с бывшими партнерами по команде.

— Вагнер Лав до сих пор играет. Когда с ним общались в последний раз?

— Последний раз виделся с ним тогда, когда у него были косички. Сейчас он лысый, но до сих пор играет.

— Какая ваша лучшая игра за ЦСКА?

— Конечно, Кубок УЕФА. Вся компания кубка. Мои голевые передачи. То, что мы завоевали этот титул. Но самый лучший — это мой первый матч со «Спартаком». Это был Суперкубок России. Я забил в том матче гол. Этот матч отдельно врезался в мою память.

Мне было грустно, что я не вернулся в Россию в 2005 году, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Я остался с Вагнером в Португалии. Я пропустил гуляния в Москве.

— Следите за судьбами своих партнеров?

— Слежу по социальным сетям. Только Алдонин и Жирков сохранили форму, остальные потолстели. Жирков какой-то особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Вагнер Лав
Даниэл Карвальо
Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
В МИД Италии высказались о намерении Британии поставить Киеву снаряды с ураном
Медведев поддержал скачивание недоступного в России западного контента
NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине
Зеленский заявил об отсутствии предложения о переговорах с Си Цзиньпином
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев — о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Не надо серьезно относиться к этому результату. Дурака поваляли»

Голкипер 2Drots: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионами»