Карвальо: «Жирков — особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, общается ли с бывшими партнерами по команде.

— Вагнер Лав до сих пор играет. Когда с ним общались в последний раз?

— Последний раз виделся с ним тогда, когда у него были косички. Сейчас он лысый, но до сих пор играет.

— Какая ваша лучшая игра за ЦСКА?

— Конечно, Кубок УЕФА. Вся компания кубка. Мои голевые передачи. То, что мы завоевали этот титул. Но самый лучший — это мой первый матч со «Спартаком». Это был Суперкубок России. Я забил в том матче гол. Этот матч отдельно врезался в мою память.

Мне было грустно, что я не вернулся в Россию в 2005 году, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Я остался с Вагнером в Португалии. Я пропустил гуляния в Москве.

— Следите за судьбами своих партнеров?

— Слежу по социальным сетям. Только Алдонин и Жирков сохранили форму, остальные потолстели. Жирков какой-то особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.