Карвальо: «Слежу за тем, как Акинфеев творит чудеса в воротах»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в комментарии для «СЭ» выделил одного футболиста в составе армейского клуба.

«Выделить кого-то из состава ЦСКА? Особо не смотрю игры, больше смотрю по результатам. Результаты всех последних матчей я помню. Порой слежу за тем, как Акинфеев творит чудеса в воротах», — сказал Карвальо «СЭ».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.