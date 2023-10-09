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Сегодня, 13:58

Кузнецов о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Матч удался. Давно не было такой интриги»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и армейцами (2:2).

«Дерби — это особый матч для каждого футболиста, тренера, болельщика. Каждый готовится к этому. Первый тайм был не очень агрессивный, второй — поинтереснее, побыстрее. Команды завелись, были красивые голы. До последней минуты интрига держала нас в напряжении. Я думаю, матч удался. Очень давно не было такой интриги. Мне очень понравился футбол. Счет — по игре. Очень интересно было. Обе команды создали много голевых моментов, что мне понравилось. Реализация, конечно, страдала. Но забитые голы были очень красивыми», — сказал Кузнецов «СЭ».

Также Кузнецов отреагировал на то, что решающий гол в дерби забил полузащитник «Спартака» Хесус Медина, который перешел в команду из ЦСКА в июле 2023 года.

«Последний гол в дерби забил Медина. Я думаю, это не для кого уже не принципиально. Любой футболист, находясь на поле, хочет забить. Армейский защитник Агапов немного прозевал Медину», — добавил Кузнецов.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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