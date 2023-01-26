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Радимов: «Я бы задумался о продаже пива на стадионах. С Fan ID будем знать всех дебоширов и пьяниц в лицо»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от возобновления сезона РПЛ.

«Интересно посмотреть, как многие команды проведут предсезонную подготовку. Взять пример того же Абаскаля — у него времени на подготовку летом было две или три недели. А здесь будет почти два месяца. И очень интересно посмотреть, как «Спартак» будет после этого выглядеть. То есть мое мнение обычно при любом тренере, который проведет полноценную зимнюю подготовку, понятно, на что реально может претендовать команда», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он предложил депутатам Госдумы РФ обсудить вопрос возвращения пива на футбольные стадионы.

«Я бы задумался вот о чем: пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать — что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать: зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме РФ, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо», — добавил бывший полузащитник.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vernite-pivo-na-stadiony-s-fan-id-my-vseh-p-yanits-i-deboshirov-budem-znat-v-litso/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
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