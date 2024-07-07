Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

Корнеев: «Дзюба сможет приносить пользу, если достигнет оптимальной формы. Но какой клуб рискнет?»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнет взять его на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые плюсы и минусы? Это большой вопрос», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В «Оренбурге» заявили, что клуб не устраивает предложенная «Рубином» сумма за форварда Мансилью
Агенты Сако сообщили, что клубы РПЛ следят за защитником «Монпелье»
В «Зените» назвали слухами информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»
Metaratings: «Зенит» в случае покупки Дркушича может отдать его в аренду
Агент Лукаса Веры рассказал о переговорах с «Химками»
Стало известно, когда Чавес прибудет в расположение «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита»