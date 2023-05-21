Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:49

Машкарин: «Если ЦСКА откроет счет, то для «Спартака» задача победить будет невыполнимой»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Матч «Спартак» — ЦСКА всегда выносится за скобки, каждая команда хочет доказать, что она лучше соперника. Так что будет очень серьезная борьба. В отличие от других игр, вряд ли будет какая-то «разведка», потому что спартаковцам надо непременно выигрывать, чтобы занимать более высокие места. Так что Абаскаль выберет какую-то атакующую модель игры, что, конечно, чревато определенными брешами в обороне. Появятся открытые зоны, возможности для контратак. Но тут все зависит от сценария матча. Если «Спартак» забьет первым и опустится в оборону, то ЦСКА будет сложно отыграться. А вот если армейцы откроют счет, то для «Спартака» будет невыполнимая задача выиграть этот матч. А ничья будет равносильна поражению. Еще хотел бы отметить, что у трех игроков «Спартака» будет особая мотивация в этом матче — Игнатова, Маслова и Чернова, которые прошли молодежную армейскую систему подготовки, они с особым настроем выйдут на эту игру», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая и начнется в 16.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-esli-armejtsy-otkroyut-schet-to-dlya-spartaka-zadacha-vy-igrat-e-tot-match-budet-nevy-polnimoj/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пивоваров: «Рабочая группа по реформе РПЛ будет работать при комитете по профессиональному футболу РФС»
В «Динамо» ответили на вопрос о неустойке для Йокановича
«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча
У «Спартака» вообще имеются шансы в дерби? Кажется, нет, но есть нюанс
Защитник «Торпедо» Кожемякин: «Болельщик сказал, что никто не бьется. Я попросил фамилии — он замолчал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин: «Бразильский тренд «Зенита» — вынужденная история»

Корнаухов: «Вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова в дерби»