Машкарин: «Если ЦСКА откроет счет, то для «Спартака» задача победить будет невыполнимой»

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Матч «Спартак» — ЦСКА всегда выносится за скобки, каждая команда хочет доказать, что она лучше соперника. Так что будет очень серьезная борьба. В отличие от других игр, вряд ли будет какая-то «разведка», потому что спартаковцам надо непременно выигрывать, чтобы занимать более высокие места. Так что Абаскаль выберет какую-то атакующую модель игры, что, конечно, чревато определенными брешами в обороне. Появятся открытые зоны, возможности для контратак. Но тут все зависит от сценария матча. Если «Спартак» забьет первым и опустится в оборону, то ЦСКА будет сложно отыграться. А вот если армейцы откроют счет, то для «Спартака» будет невыполнимая задача выиграть этот матч. А ничья будет равносильна поражению. Еще хотел бы отметить, что у трех игроков «Спартака» будет особая мотивация в этом матче — Игнатова, Маслова и Чернова, которые прошли молодежную армейскую систему подготовки, они с особым настроем выйдут на эту игру», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая и начнется в 16.30 (мск).