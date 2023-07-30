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Сегодня, 16:31

Олисе: «Слуцкий всегда раскачивался на скамейке. Мы говорили ему: «Брат, 3:0, ты хочешь больше?»

Секу рассказал о работе со Слуцким в ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Секу Олисе и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Секу Олисе назвал «СЭ» главные тренерские качества Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — очень хороший тренер. Он всегда верил в игроков, а мы в него. У нас была отличная команда. Он отличный тренер! Знаю, что сейчас он занимается комедией. Он действительно смешной парень! Всегда сидел на скамейке и раскачивался — неважно, какой счет. Он все равно делал это! Хотя мы говорили: «Брат, 3:0, спокойно вообще. Ты хочешь больше?» — сказал Олисе «СЭ».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также он тренировал «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».

Секу Олисе
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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