Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в стихах попрощался с подмосковным клубом.

9 января 32-летний россиянин сообщил, что уходит из команды.

«Что такое «Химки»? Красная машина!

Всегда был коллектив, всегда была дружина!

И даже когда, если, пошло что-то не так

Мы со всем справлялись, у нас ведь был костяк!

Что такое «Химки»? Поднялись из низов!

Сохранились, выбились из вальтов в тузов!

Но тузов не много, еще целая колода...

Играли мы для вас! Для людей и для народа!

Что такое «Химки»? Мои 4 года...

Упорная работа, голы, событий много!

И радостных моментов, правда, мне хватало...

Но сердце, если честно, о большем же мечтало.

Что такое «Химки»? Вечная интрига!

Миллион событий, но все же премьер-лига!

Жалко мне трибуны, бедные фанаты...

Нету результата, согласен... Виноваты...

Но хватит лирики моей, хочу сказать: «Спасибо!»

Ведь «Химки» — организм! Начало фенотипа!

Всем неравнодушным низкий вам поклон!

Турбулентность? Я устал... Пора... Новый эшелон», — написал Кухарчук у себя в соцсетях.

Стихотворение Ильи Кухарчука. Фото Соцсети

Кухарчук выступал за «Химки» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за подмосковную команду.