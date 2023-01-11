Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом

Сегодня, 01:10
Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в стихах попрощался с подмосковным клубом.
9 января 32-летний россиянин сообщил, что уходит из команды.
«Что такое «Химки»? Красная машина!
Всегда был коллектив, всегда была дружина!
И даже когда, если, пошло что-то не так
Мы со всем справлялись, у нас ведь был костяк!
Что такое «Химки»? Поднялись из низов!
Сохранились, выбились из вальтов в тузов!
Но тузов не много, еще целая колода...
Играли мы для вас! Для людей и для народа!
Что такое «Химки»? Мои 4 года...
Упорная работа, голы, событий много!
И радостных моментов, правда, мне хватало...
Но сердце, если честно, о большем же мечтало.
Что такое «Химки»? Вечная интрига!
Миллион событий, но все же премьер-лига!
Жалко мне трибуны, бедные фанаты...
Нету результата, согласен... Виноваты...
Но хватит лирики моей, хочу сказать: «Спасибо!»
Ведь «Химки» — организм! Начало фенотипа!
Всем неравнодушным низкий вам поклон!
Турбулентность? Я устал... Пора... Новый эшелон», — написал Кухарчук у себя в соцсетях.
Кухарчук выступал за «Химки» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за подмосковную команду.