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Сегодня, 10:56

Жоаозиньо — о возвращении Смолова и Газинского в «Краснодар»: «Они не старые»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии «СЭ» отреагировал на возвращение в клуб Федора Смолова и Юрия Газинского.

«Они не старые. Надеюсь, что они будут показывать хороший футбол и помогут команде. Связывался ли со мной «Краснодар»? Нет-нет», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 34-летний форвард провел 34 матча за бело-голубых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

В сезоне-2023/24 Газинский длительное время восстанавливался от травмы плеча, футболист провел 8 матчей за «Урал» и не отличился результативными действиями. 34-летний хавбек покинул клуб из Екатеринбурга по окончании срока контракта в начале июля.

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