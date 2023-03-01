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Дмитрий Тарасов: «В чем секрет «Зенита»? Не жалеют денег на качественных игроков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о «Зените».

— Кто для вас сейчас лидер чемпионата, очевидно, «Зенит»?

— «Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат — победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне, снова станет чемпионом.

— В чем секрет «Зенита»?

— Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах.

Дмитрий Тарасов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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