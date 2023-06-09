Тарасов — о разочаровании сезона в РПЛ: «Те команды, которые вылетают»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал корреспонденту «СЭ», что по его мнению стало главным разочарованием сезона-2022/23.

«Мне сложно назвать, кто является разочарованием сезона. Наверное, это те команды, которые вылетают. Их и жалко с одной стороны, но для этого есть клуба ФНЛ, как «Родина», которые стремятся и хотят в РПЛ. У них большие амбиции», — сказал Тарасов «СЭ».

В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне «Родина» проиграла «Пари НН» со счетом 0:3.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.