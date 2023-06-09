Бывший полузащитник «Локомотива» Тарасов рассказал, как Семин отстранил его от тренировок за драку

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал корреспонденту «СЭ», как тренер Юрий Семин отстранил его от тренировок.

— Лучший тренер — Семин. Не буду никого отмечать в этом сезоне РПЛ. Для меня лучший тренер — это Семин.

— Ян Дюрица в интервью рассказывал, как его Семин отстранил от тренировок. Вас Семин отстранял?

— Он меня один раз отстранил от тренировок в 2011 году за драку. Мы подрались с бразильцем Шарлесом, Юрий Павлович разогнал нас по разным углам поля и заставил бегать по кругу. Мы побежали, встретились в середине и опять подрались. И тогда он нас отстранил, — сказал Тарасов «СЭ».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.