Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам, но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович выделил трех футболистов, за которыми следит в чемпионате России.

«Если брать игроков, за которыми я слежу в России, то, в первую очередь, это динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам. Каким? Пусть это останется тайной. Это хорошие парни, но есть еще один выдающийся игрок — Сергей Пиняев.

Два года назад я смотрел игру молодежной сборной России с ним в составе, когда они играли против Хорватии. Уже тогда он сильно выделялся. Рад, что ему дали шанс в РПЛ. Может, из-за всех этих ограничений пришло время проявлять себя этим русским пацанам? Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России», — приводит слова Дуймовича Sport24.

18-летний Пиняев в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимлсть игрока в 3,5 миллиона рублей.