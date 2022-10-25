Канчельскис: «Российский футбол не нужно сравнивать с английским, это смешно»

Сегодня, 13:02
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не сравнивать «Зенит» с лидерами Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Это какие эксперты сравнивают, которые ходят на «Дом-2» и не разбираются в футболе? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Да, на данный момент «Зенит» — топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется.
Времена меняются, у нас раньше «Спартак» доминировал, теперь «Зенит», через пять-шесть лет будет другая команда. Это ведь нормально. В АПЛ так же «Арсенал» доминировал, «Ливерпуль», потом «Манчестер Юнайтед», сейчас «Манчестер Сити». Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. Сравнивать «Зенит» с «Сити» — это утопия», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
После 14-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь очков.
Лидером АПЛ после 11-ти туров является «Арсенал», «Манчестер Сити» отстает на два очка.
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