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Сегодня, 13:02

Канчельскис: «Российский футбол не нужно сравнивать с английским, это смешно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не сравнивать «Зенит» с лидерами Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Это какие эксперты сравнивают, которые ходят на «Дом-2» и не разбираются в футболе? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Да, на данный момент «Зенит» — топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется.

Времена меняются, у нас раньше «Спартак» доминировал, теперь «Зенит», через пять-шесть лет будет другая команда. Это ведь нормально. В АПЛ так же «Арсенал» доминировал, «Ливерпуль», потом «Манчестер Юнайтед», сейчас «Манчестер Сити». Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. Сравнивать «Зенит» с «Сити» — это утопия», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

После 14-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь очков.

Лидером АПЛ после 11-ти туров является «Арсенал», «Манчестер Сити» отстает на два очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-rossiyskiy-futbol-ne-nuzhno-sravnivat-s-angliyskim-eto-smeshno-1394670/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
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