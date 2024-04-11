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Сегодня, 11:53

Есипов — о жизни в Белгороде: «Обстрелы как по графику: утром, днем и вечером»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал о жизни в Белгороде.

«Как там сейчас обстановка? Шумно. Дискомфортно, но не критично. Беспилотники долетают и до Москвы, чего уж. Но с 30 декабря, когда попали по центру, количество обстрелов увеличилось. Как по графику: утром, днем и вечером. Пару дней назад поехали с супругой и дочкой в поликлинику, а над нами начала работать ПВО. Забежали в больницу, там укрытие. Посидели минут десять и вышли», — приводит Sport24 слова Есипова.

Будучи футболистом, Есипов выступал за «Ротор», «Сатурн», «Факел», киевское «Динамо» и курский «Авангард». После завершения игровой карьеры он стал работать тренером и на данный момент возглавляет «Кызылташ».

Источник: Sport24
Валерий Есипов
Футбол
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