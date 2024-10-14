Бывший полузащитник «Рубина» М`Вила признался, что был в депрессии, когда выступал за российский клуб

Бывший полузащитник «Рубина» Янн М`Вила рассказал, что столкнулся с ментальными проблемами, когда выступал за российский клуб.

«Не могу сказать, что деньги не приносят счастье, я тогда я получал 500 тысяч евро в месяц, но все равно сидел один в своей комнате, у меня были нервные срывы. Деньги были на карточке, но они были ни к чему. Я даже не мог сесть в самолет и полететь куда-то. Я занимался йогой, принимал таблетки. Вечером врач приходил, делал мне укол, и только после этого я мог уснуть. Частично что-то подобное было у меня и в «Сент-Этьене» Когда все это настигает тебя, то уже не отпускает», — приводит Ouest-France слова М`Вила.

М`Вила выступал за «Рубин» с января 2013 года по январь 2018 года. Француз провел 80 матчей за российскую команду, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Сейчас 34-летний хавбек выступает за французский «Кан».