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Сегодня, 19:43

Экс-игрок «Рубина» Чижек: «Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Рубина» Томас Чижек рассказал о сильных качествах бывшего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.

«Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег. Он всегда умел идеально подготовить команду к любому сопернику. В этом его сила. Он хорошо чувствовал слабые и сильные качества соперника, мог нам объяснить, что делать, где больше атаковать, а когда стоит сделать акцент на оборону. Такие вещи он очень хорошо передавал», — сказал Чижек Metaratings.ru.

Под руководством Бердыева казанский клуб дважды становился чемпионом России, а сам Бердыев был признан лучшим тренером 2009 года по версии Российского футбольного союза.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-rubina-chizhek-berdyev-otlichnyy-trener-ochen-silnyy-strateg-1400226/
Томаш Чижек
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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