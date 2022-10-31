Экс-игрок «Рубина» Чижек: «Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег»

Бывший полузащитник «Рубина» Томас Чижек рассказал о сильных качествах бывшего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.

«Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег. Он всегда умел идеально подготовить команду к любому сопернику. В этом его сила. Он хорошо чувствовал слабые и сильные качества соперника, мог нам объяснить, что делать, где больше атаковать, а когда стоит сделать акцент на оборону. Такие вещи он очень хорошо передавал», — сказал Чижек Metaratings.ru.

Под руководством Бердыева казанский клуб дважды становился чемпионом России, а сам Бердыев был признан лучшим тренером 2009 года по версии Российского футбольного союза.