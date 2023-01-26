Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Данни: «Для Дзюбы возвращение в РПЛ — отличный вариант»

Данни отреагировал на возможный переход форварда Дзюбы в «Нижний Новгород»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Конечно, для Артема возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Нижний Новгород»? Он сможет помочь команде хорошо выступать на чемпионате России», — сказал Данни «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Мигель Данни
РПЛ
ФК Нижний Новгород
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Болельщики провели акцию с российскими флагами на Australian Open
Politico узнала об обсуждении странами Запада поставок истребителей Киеву
В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Дмитрий Радченко считает, что Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ
Силкин — о Дзюбе: «Такие игроки, как он, нужны каждому клубу»
Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбу выгонят из «Нижнего Новгорода»
Источник: Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»
Масалитин — о Дзюбе: «Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Его проблемы»
Селюк: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру еще раньше, в 2018 году»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Когда все началось, тренер сказал мне: «Не потерплю никаких оскорблений в твою сторону». Приключения воспитанника «Зенита» в США
Радимов считает, что во второй части сезона отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» увеличится
Представитель Изидора прокомментировал возможный переход форварда в «Лион»
Радимов: «Я бы задумался о продаже пива на стадионах. С Fan ID будем знать всех дебоширов и пьяниц в лицо»
В «Вильярреале» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну
Карраскаль назвал клуб, ради которого готов покинуть ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Силкин — о Дзюбе: «Такие игроки, как он, нужны каждому клубу»

Представитель Изидора прокомментировал возможный переход форварда в «Лион»