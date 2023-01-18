Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Данни — о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Он обязательно забьет много голов»

Данни отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Торпедо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Если Дзюба перейдет в «Торпедо», это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьет много голов», — сказал Данни «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

15 января стало известно, что форвард может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/23.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Артем Дзюба
Мигель Данни
ФК Торпедо (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»
Экс-игрок «Ростова» Дьяков порассуждал о возможности прихода Артема Дзюбы в медиалигу
Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»
Зюганов отреагировал на возможный приход Артема Дзюбы в Госдуму РФ
Александр Тихонов: «Дзюба не прижился в Турции, потому что сдох от нагрузок»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мостовой считает, что Баринов не стоит 15 миллионов евро
Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска
Сенников: «Локомотиву» нужны два новых защитника, чтобы не пропускать два гола за матч»
Гацкан уверен, что у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона
Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»
Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»

Гацкан уверен, что у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона