Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Мостовой назвал Промеса лучшим игроком матча «Спартак» — ЦСКА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Как всегда, выделялся Промес. Помните, как три месяца назад еще кто-то кричал, что он, мол, не набрал форму, не был на сборах, поэтому и не наберет ее. Вы что говорите, какие сборы? Человек тренируется нормально, все в порядке. И, что интересно, никто из тех, кто говорил, что Промес уже не тот, даже не извинился! Ни один человек!» — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Красно-белые набрали 53 очка и расположились на третьем месте. ЦСКА (54) идет на второй строчке.

Источник: Газета.ru
Александр Мостовой
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
В Москве после матча ЦСКА со «Спартаком» 10 человек доставили в полицию за драку
Гаврилов не считает «Спартак» явным фаворитом в борьбе за серебряные медали в РПЛ
Ненахов о лучшем игроке сезона в РПЛ: «Малком или Клаудиньо? Я так не считаю»
Терехин о неприличном жесте Соболева: «В наше время сразу получил бы в пятак»
Пономарев считает, что у «Спартака» больше шансов на серебряные медали в РПЛ
РПЛ, 28-й тур: «Спартак» обыграл ЦСКА, «Краснодар» разгромил «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве после матча ЦСКА со «Спартаком» 10 человек доставили в полицию за драку