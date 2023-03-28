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Мостовой о назначении Клотета в «Торпедо»: «Кто это такой? Пришел ноунейм»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю.

Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может... Зачем брали Талалаева? Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть, «Торпедо» присудили три очка в матче с «Пари НН», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: Championat.com
Александр Мостовой
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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