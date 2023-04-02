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Мостовой — о результатах «Химок»: «Такое ощущение, что футболисты специально так плохо играли»

Мостовой поделился мнением о результатах «Химок» в текущем сезоне РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Здесь тот случай, когда мы уже вообще не понимаем, что происходит в «Химках». По игре какое-то безобразие и безразличие. Да, повлияло удаление, но есть случаи, когда команды играют в меньшинстве и даже выигрывают. По схеме, по которой «Химки» меняют тренеров, Гогниев должен был уйти уже давно. Такое ощущение, что игроки специально так плохо играли. Только кому это выгодно, не понятно. Сливают тренера? Я думаю, те игроки, которые в конфликте с тренером, они не играют. Два-три футболиста, которые должны быть в основе, почему-то не играют. Фамилии называть не буду. Мне кажется, всем уже безразлично, что там происходит», — сказал Мостовой «СЭ».

«Химки» разгромно проиграли «Краснодару» в матче 21-го тура РПЛ — 0:6. Команда Спартака Гогниева с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Александр Мостовой
ФК Химки
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