Мостовой: «Мне интересно стать тренером. По поводу инвестора для получения лицензии я не шутил»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о желании стать тренером.

«Конечно, мне интересно стать тренером. Часто говорил на эту тему, но много времени уже потеряно, мне все-таки не 30 лет. Много разных факторов вылезает — нужно или нет, как и что делать. Да, у меня есть большой опыт, но много есть таких людей. К примеру, в Европе из человек ста в роли тренера работают человек десять. А остальные так же работают, как и мы. Кто-то по знакомству прошел в профессию, кого-то просто пропихнули, все это не исключено. А тренировать в принципе должны те, кто играл в футбол.

По поводу того, что если бы был какой-то инвестор для получения мной тренерской лицензии, то было бы отлично, я не шутил. Что в этом такого? Но это же не говорит, что я стану тренером. Много было примеров, у кого получалось, а у кого нет», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта», «Алавес».