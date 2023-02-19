Мостовой считает, что Фалькао не смог бы играть в основе ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Фалькао все-таки уже 37 лет. Не удивился бы, если он приехал. Не думаю, что бы он играл в ЦСКА в основе, но у нас есть пример Нобоа, который в 37 лет лучшим футболистом становится. В «Райо Вальекано» Фалькао выглядит неплохо. Есть и другие примеры, кроме Нобоа, когда в таком возрасте играют. Почему бы он не мог себя проявить в ЦСКА? Он же опытный футболист», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.