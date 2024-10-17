Сегодня, 13:51
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» рассказал о своем отношении к квадробингу.
— Как часто вы пользуетесь социальными сетями?
— Почти не пользуюсь. Не знаю, Telegram — социальная сеть?
— Да, конечно.
— Тогда Telegram. Читаю военные сводки.
— Вопрос про квадроберов.
— Это кто такие, кстати?
— Люди, которые наряжаются в животных и им подражают.
— И что, их хотят отменить? Или чем они мешают?
— Как вы считаете, есть в этом смысл?
— Я даже не знал, кто это такие. В принципе должна быть свобода выбора.
— У нас предлагают срочно запретить.
— Значит, запретят.
Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.