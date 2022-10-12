Широков: «Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом»

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», — цитирует «РБ Спорт» Широкова.
Экс-футболист рассказал, что думает о форварде красно-белых Квинси Промесе.
«У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам», — добавил он.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.
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Основные источники исследования