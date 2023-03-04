0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:53

Мостовой: «У нас кричали, что Дзюба никому не нужен. Это же смешно!»

Мостовой отреагировал на хет-трик Дзюбы
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре чемпионата России.

«Дзюба лишний раз показал всем «хейтерам», всем, кто его клевал последнее время. Не тренировался три месяца, из Турции приехал, вышел и три забил. У нас кричали: «Дзюба никому не нужен!» Это же смешно. «Локомотив» подписал нормальных футболистов. И Глушенков, и Пиняев, и Лантратов. Они сделали нормальную команду. Они, конечно, вывезут. Если не «Локомотив», то кто?» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В другом матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счетом 2:2.

Александр Мостовой
Артем Дзюба
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Булатов: «Не уверен, что Дзюба способен привнести краски в игру «Локомотива»
Экс-тренер «Зенита» Сканавино — об уходе Дзюбы: «Пусть и цинично, но такие вопросы решаются хирургическим способом»
Гаргаев: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как можно называть команду Рио-де-Жанейро?»
Менеджер Сафонов — об интервью Дзюбы: «В Европе игроки, наоборот, не закрываются. Захотел высказаться — высказался»
Кавазашвили уверен, что карьера Дзюбы в сборной России завершена
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Эдуард Мор: «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом» Джикии и Чернова»
Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев
Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»
Андрей Мостовой — о промахе Кузяева с пенальти: «Может, шарф спартаковский увидел на трибунах»
Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»

Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев