Мостовой: «У нас кричали, что Дзюба никому не нужен. Это же смешно!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре чемпионата России.

«Дзюба лишний раз показал всем «хейтерам», всем, кто его клевал последнее время. Не тренировался три месяца, из Турции приехал, вышел и три забил. У нас кричали: «Дзюба никому не нужен!» Это же смешно. «Локомотив» подписал нормальных футболистов. И Глушенков, и Пиняев, и Лантратов. Они сделали нормальную команду. Они, конечно, вывезут. Если не «Локомотив», то кто?» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В другом матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счетом 2:2.