Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Тихонов считает, что «Факелу» не удастся вырвать очки в матче с «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

«Зенит», несомненно, сильнее. Ни один специалист, наверное, не скажет, что питерцы могут потерять очки. Да, «Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее. Единственное, что может помешать команде Семака, это недостаточный настрой или плохое поле", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Зенит» встретится с «Факелом» 8 октября. Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-vryad-li-fakelu-udastsya-vyrvat-ochki-v-matche-s-zenitom-1378664/
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии. И она далеко не первая
Мечтал попасть в НХЛ, но вернулся в Россию «из-за тоски по дому». Запутанная история вратаря
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Президент «Урала»: «Мы обошли «Локомотив»? Не смотрю на таблицу»
В «Урале» объяснили причины победной серии команды
РПЛ: «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи 12-го тура
«Урал» — «Химки»: Волков ошибочно избежал дисквалификации
Стиль Гогниева: игроки «Химок» начали водить хоровод в матче РПЛ
«Урал» — «Химки»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Урал» — «Химки»: хозяева удвоили свое преимущество в матче

«Химки» уступили «Уралу» и проиграли третий матч подряд в РПЛ