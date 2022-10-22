Тихонов: «С «Химками» будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать»

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Химками».
«Однозначно фаворит «Спартак», который очень уверенно играет в последнее время. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Спартак Гогниев. Я думаю, что будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.
«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).
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