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Сегодня, 20:50

Тихонов: «С «Химками» будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Химками».

«Однозначно фаворит «Спартак», который очень уверенно играет в последнее время. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Спартак Гогниев. Я думаю, что будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-s-khimkami-budet-boevaya-igra-no-spartak-dolzhen-pobezhdat-1391409/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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