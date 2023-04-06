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Сегодня, 10:16

Тихонов — о Лиге легенд: «У людей есть небольшая ностальгия, регионам это будет интересно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» идею РФС создать турнир под названием Лига легенд.

«Лига легенд? Положительно отношусь к этому. У людей есть небольшая ностальгия. Мы играли с «Зенитом» два матча, было интересно. Приходили люди, смотрели. Тем более, мы будем ездить по регионам — Волгоград, Самара. Все равно 20-25 тысяч придут. Знаю, что регионам это будет интересно», — сказал Тихонов «СЭ».

В январе стало известно, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Андрей Тихонов
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