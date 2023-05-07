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Сегодня, 12:22

Тихонов считает, что «Краснодар» и «Крылья Советов» будут играть на победу

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«У «Краснодара» нарисовалась неприятная серия из двух матчей с необязательными потерями очков. Уверенно вели игру со «Спартаком», но проиграли, а потом не смогли совладать с «Уралом» дома. У «Крыльев» эмоциональный настрой еще хуже — они и прямым конкурентам из Нижнего Новгорода подарили три очка, и под жернова «Зенита» угодили с головой. Еще одно поражение — и уже зона стыковых матчей. Нужно держаться и проявлять характер, и «Краснодар» с его пошатнувшейся верой в себя выглядит удобным соперником. Хотя, конечно, он обладает блестящими игроками, способными индивидуально развалить любую защиту. Недаром Олусегун только что вошел в двадцатку лучших дриблеров мира до 23 лет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Команды сыграют 7 мая в Краснодаре. Начало встречи в 19.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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