0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:14

Динияр Билялетдинов считает, что объяснение решений ВАР нужно применять в РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что в РПЛ нужно внедрить нововведение с объяснением решения после просмотра ВАР.

«Все всегда ждали объяснения судейских решений по каким-то спорным моментам. Тут нужно найти какой-то баланс и не переборщить с объяснениями эпизодов. А то так работа судей может пропасть, если они будут каждое свое решение оправдывать. Можно это нововведение применять к суперспорным моментам, где может быть пенальти, гол забит из офсайда, рассматривать красную карточку — по сути моменты с VAR.

Но, повторюсь, дальше в объяснения уходить не нужно. Так можно каждый свисток обсуждать. Если это судейское нововведение применять только к эпизодам, которые рассматриваются с помощью VAR, то можно попробовать его применить в РПЛ и других официальных матчах», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Такой метод использовали в товарищеской игре между «Спартаком» и «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы
«Крылья Советов» за 5 минут отыгрались с 0:3 против «Оренбурга», Сычевой провел на поле больше часа
Бушманов: «Селихов выиграл для «Спартака» матч с «Ростовом»
С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов
«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль
Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак», он в отличной форме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Балахнин считает, что комментарии судей после матча породят еще больше недоверия к ним

Сенников считает, что у Леонченко и Нагорных может получиться чемпионский союз