Титов вспомнил, как забил с передачи Черенкова: «Счастливее меня не было никого»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов, говоря о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове, вспомнил, как забил гол с его передачи. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти игрока и тренера московской команды.

«Я это везде отмечал, и в моей книге есть отдельная глава, посвященная Федору Черенкову. Для меня он — все. Я жил им, смотрел за ним с трибуны. Когда я в 16 лет сыграл свой первый матч за дубль «Спартака», он тоже играл за дубль. Это был 1992 год. Я забил с его передачи. Счастливее меня не было никого. Можно ли сказать, что Федя — народный футболист? Думаю, не то что можно, а нужно. Это, наверное, признают все болельщики России и СССР. Куда бы он ни ехал — его люди обожали, и до сих пор говорят: «Федор Черенков — самый лучший футболист СССР», — сказал Титов.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.