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29 сентября, 13:27

Бывший полузащитник «Спартака» Ковач поделился мнением о том, стоит ли чешским игрокам ехать в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач поделился мнением о том, стоит ли его соотечественникам выступать в чемпионате России.

«Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ. Ситуация тяжелая, но она никак не мешает играть в России. Каждый чешский футболист вправе выбирать сам, где ему играть. Лично я бы сейчас поиграл в РПЛ. Я провел замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время», — приводит Sport24 слова Ковача.

Ковач выступал за «Спартак» с января 2005 по январь 2009 года.

29.09.2022 | Спартак — Зенит
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-29-lichno-yaby-seychas-poigral-v-rpl-radoslav-kovach-o-cheshskikh-futbolistakh-v-rossii
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Радослав Ковач
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