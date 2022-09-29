Бывший полузащитник «Спартака» Ковач поделился мнением о том, стоит ли чешским игрокам ехать в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач поделился мнением о том, стоит ли его соотечественникам выступать в чемпионате России.

«Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ. Ситуация тяжелая, но она никак не мешает играть в России. Каждый чешский футболист вправе выбирать сам, где ему играть. Лично я бы сейчас поиграл в РПЛ. Я провел замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время», — приводит Sport24 слова Ковача.

Ковач выступал за «Спартак» с января 2005 по январь 2009 года.

29.09.2022 | Спартак — Зенит