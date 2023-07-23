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Бывший полузащитник «Спартака» Махмудов вспомнил самый позитивный момент во время выступлений в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сатурна» Эмин Махмудов в комментарии для «СЭ» вспомнил лучший момент за свою карьеру в России.

«Много позитивных воспоминаний, связанных с Россией, я провел здесь почти всю жизнь! Мне всегда нравилось здесь, у меня семья отсюда — мама, папа. Самое запоминающееся событие — это выход на поле в РПЛ в составе «Сатурна», моего первого клуба. Это самое лучшее воспоминание», — сказал Махмудов «СЭ».

Махмудов — воспитанник «Сатурна». В январе 2011 года, после того, как подмосковный клуб объявил о банкротстве, хавбек перешел в «Спартак».

В России Махмудов также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию». Сейчас 31-летний азербайджанец выступает за «Нефтчи».

Эмин Махмудов
Футбол
ФК Сатурн
ФК Спартак (Москва)
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