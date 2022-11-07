Деменко: «Сочи» в матче со «Спартаком» создал больше моментов и был близок к победе»

Деменко считает, что «Сочи» в матче со «Спартаком» был близок к победе

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничью красно-белых в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Сочинцы сумели проявить самоотдачу и заслуженно набрали это очко, — цитирует Деменко издание «Известия». — Они даже создали больше моментов и были близки к победе. Я слышал, что у части лидеров действительно был конфликт с Гараниным. Видимо, все-таки его отсутствие на этом матче и перед ним сказалось, встряхнуло. В итоге отобрали очки у очень сильного «Спартака».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в 16 матчах. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом», игра пройдет 12 ноября.

«Сочи» находится на девятой строчке в РПЛ, имея в активе 22 очка. В 17-м туре команда на выезде сыграет с «Химками» (13 ноября).