Озбилиз: «Огромные ожидания от следующего сезона РПЛ, особенно от «Спартака»»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился ожиданиями от сезона-2023/24 РПЛ.

«Огромные ожидания от следующего сезона РПЛ, особенно от «Спартака», — цитирует Sport24 Озбилиза. — Эта команда должна брать трофеи каждый сезон. Сейчас это нелегко, ведь «Зенит» сильный клуб, но уверен, что в следующем розыгрыше между Москвой и Питером будет ожесточенная борьба за чемпионство и кубок».

«Спартак» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые дошли до полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Акрону» (1:2).