0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:07

Кечинов: «Если Мелешин продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Павле Мелешине.

«Слежу за успехами Мелешина, смотрю, когда он выходит и играет. Я бы отметил, что у него есть все признаки мастерства: скорость, удар, голевое чутье, игра головой, может пробить издалека. Считаю, если он продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду. У него уже есть отличный задел, чтобы во второй части сезона становиться футболистом основного состава. Скоро мы увидим очень серьезного игрока. Главная ли это звезда нового спартаковского поколения? Пока не будем петь дифирамбы, но он один из», — цитирует Кечинова Legalbet.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за московскую команду во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Источник: https://legalbet.ru/news/skoro-mi-uvidim-rossijskuyu-zvezdu-kechinov-o/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»
Игонин: «Бразильских легионеров в «Зените» никто не держит»
«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме
Дюрица: «Баринов не должен расстраиваться срыву трансфера в «Бешикташ». У него еще все впереди»
Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!»
Билялетдинов рассказал о тренировках Седрика Гогуа в «Химках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»