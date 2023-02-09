Кечинов: «Если Мелешин продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Павле Мелешине.

«Слежу за успехами Мелешина, смотрю, когда он выходит и играет. Я бы отметил, что у него есть все признаки мастерства: скорость, удар, голевое чутье, игра головой, может пробить издалека. Считаю, если он продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду. У него уже есть отличный задел, чтобы во второй части сезона становиться футболистом основного состава. Скоро мы увидим очень серьезного игрока. Главная ли это звезда нового спартаковского поколения? Пока не будем петь дифирамбы, но он один из», — цитирует Кечинова Legalbet.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за московскую команду во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.