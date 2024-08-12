Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:15

Бывший полузащитник «Зенита» Афанасьев: «У команды на старте сезона очень слабые соперники»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев оценил уровень конкуренции для клуба из Санкт-Петербурга на старте сезона-2024/25.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 4 матчах.

«Я не думаю, что «Зенит» на старте сезона выглядит лучше, чем в прошлом чемпионате. Просто команды, которые попались петербуржцам, стали слабее: «Крылья», «Рубин», даже «Ростов»... «Зенит» остался на том же уровне. Просто ребята более концентрированно подходят к каждому матчу. В том сезоне была какая-то расхлябанность. Только на финише поняли, что золото у них могут увести, и тогда завелись. Сейчас с самого начала решили играть на полную», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Химками» 18 августа.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Полиция задержала мужчину, который забрался на Эйфелеву башню
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
Региональные китайские банки стали отказывать в приеме платежей из РФ
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
Главный конструктор рассказал об особенностях пулемета РПЛ-20
В Луганске местную жительницу задержали за передачу СБУ разведданных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабич — о ничьей с «Ахматом»: «Это было скучно»