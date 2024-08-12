Бывший полузащитник «Зенита» Афанасьев: «У команды на старте сезона очень слабые соперники»

Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев оценил уровень конкуренции для клуба из Санкт-Петербурга на старте сезона-2024/25.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 4 матчах.

«Я не думаю, что «Зенит» на старте сезона выглядит лучше, чем в прошлом чемпионате. Просто команды, которые попались петербуржцам, стали слабее: «Крылья», «Рубин», даже «Ростов»... «Зенит» остался на том же уровне. Просто ребята более концентрированно подходят к каждому матчу. В том сезоне была какая-то расхлябанность. Только на финише поняли, что золото у них могут увести, и тогда завелись. Сейчас с самого начала решили играть на полную», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Химками» 18 августа.