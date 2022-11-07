Аршавин считает, что Дзюба будет полезен многим российским командам

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий Артем Дзюба может усилить многие российские команды.

Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор». На сайте организации сообщается о взаимном прекращении контракта с россиянином 3 ноября.

«В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать. Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.

34-летний россиянин перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.