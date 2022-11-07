Аршавин считает, что Дзюба будет полезен многим российским командам

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий Артем Дзюба может усилить многие российские команды.
Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор». На сайте организации сообщается о взаимном прекращении контракта с россиянином 3 ноября.
«В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать. Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.
34-летний россиянин перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.