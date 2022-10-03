Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио поделился мнением о тренере Мирче Луческу, который ранее возглавлял питерский клуб.

«Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. Плюс Луческу был несправедлив с Данни. Мигель — легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку. Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне», — цитирует Sport24 Маурисио.

77-летний румынский специалист был главным тренером «Зенита» в 2016 и 2017 годах. В настоящее время Луческу работает в киевском «Динамо».