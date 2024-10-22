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Сегодня, 10:30

Маурисио: «Когда Дзюба хотел поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Сейчас редко с ним общаюсь. У меня всегда были отличные отношения с российскими игроками в «Ахмате» и «Зените». Артем — очень веселый парень, лидер команды, с ним никаких проблем не возникало. Например, когда он хотел со мной поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо». А я ему отвечаю: «Ты не бразилец, говори правильно. Меня зовут Маурисио» (смеется)», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России
Артем Дзюба
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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