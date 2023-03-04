Данни отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче против «Ростова»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал для «СЭ» хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Дзюба — топ. Очень рад за него! Он плеймейкер и сделает для «Локомотива» еще многое», — сказал Данни «СЭ».

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире. После хет-трика в матче с «Ростовом» на счету форварда 151 мяч в премьер-лиге.

В матче против «Ростова» (3:1) форвард сделал хет-трик. Теперь на его счету 151 мяч в премьер-лиге. Таким образом, Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире.