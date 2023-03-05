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5 марта, 23:39

Стрепетов о дебюте Ренана за «Зенит»: «Он технически оснащен, умеет делать первый пас — это, конечно, загляденье»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов оценил дебют бразильского защитника Роберта Ренана за команду из Санкт-Петербурга.

Ренан провел весь матч 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Ренан для меня — это просто открытие центрального защитника. Конечно, как молодой человек он еще балуется у штрафной, позволяет себе бразильскую обводку. Но у него отличное чутье подстраховки, а таким первым пасом в атаку в России никто не обладает. У него есть эта острая атакующая передача в район штрафной. Первое знакомство с Ренаном оставило очень приятное впечатление — в скорости, в кондициях, в работе с мячом. Их игрой в паре с Родригао можно было только любоваться. Впрочем, посмотрим, что будет впереди, когда будут более серьезные соперники. Но то, что этот молодой игрок технически оснащен, что умеет делать этот первый пас — это, конечно, загляденье», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе. В феврале появлялась информация о том, что 19-летним футболистом интересуется «Реал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-renan-tehnicheski-osnashhen-umeet-delat-pervy-j-pas-e-to-konechno-zaglyaden-e/
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