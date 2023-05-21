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Сегодня, 01:36

Стрепетов: «Молодой зенитовец Барановский показал, что может играть смелого и нахального нападающего»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов похвалил нападающего Алексея Барановского за дебют в составе сине-бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Барановский мне очень понравился. Он рисковал и входил в штрафную. Очень важно, что мальчишка не боится, не хочет быть «подносчиком снарядов», а пытался сам решить. За те минуты, что он провел на поле, он показал, что готов и будет играть такого хорошего нападающего, смелого, настырного и нахального. Эпизоды, которые у него были, мне очень понравились. Он вышел, получил задание и попытался его выполнить», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

18-летний Барановский — воспитанник «Зенита». В матче с «Оренбургом» он провел на поле 12 минут и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-molodoj-zenitovets-baranovskij-pokazal-chto-mozhet-igrat-smelogo-i-nahal-nogo-napadayushhego/
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